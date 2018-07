Ⓒ Frits Widdershoven

MAASTRICHT - „Twee keer tweede, in de Giro en de Tour, is misschien wel een grotere prestatie. Maar ja, geen winnaar hè”, zegt bezoeker Marcel van café de Posthoorn in Maastricht. Hij is een van de bezoekers die speciaal even is binnengelopen om samen de verrichtingen van Tom Dumoulin te volgen. Hij werd vandaag etappewinnaar, maar in een tourzege wordt niet meer geloofd.