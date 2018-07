A12 weer open na natuurbrand

Ⓒ Koen Laureij

WOUDENBERG - De A12 tussen Veenendaal-West en Maarsbergen is in beide richtingen dicht geweest vanwege een grote bermbrand ter hoogte van Woudenberg. Het vuur woedde tussen de weg en het spoor en kon zich verspreiden via een ecoduct over de snelweg. Ook treinverkeer lag daar stil.