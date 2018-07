Voor het eerst sinds 28 jaar Nederlander op Tour-podium Parijs

Ⓒ AFP

ESPELETTE - Hij perste alles wat hij nog in zich had uit zijn vermoeide lichaam. Tom Dumoulin zette al zijn frustraties van de laatste dagen om in positieve energie, om nog eenmaal alles te geven in deze Tour de France. De 27-jarige Limburger gaf met een verschroeiende tijdrit iedereen het nakijken en verzekerde daarmee zijn tweede plaats in het eindklassement achter Tour-winnaar Geraint Thomas. „Ik kan het niet ge-lo-ven.”