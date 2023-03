Laatste klimaatactivist na demonstratie op Eindhoven Airport weer op vrije voeten

EINDHOVEN - De laatste activist die zaterdag bij de demonstratie van Extinction Rebellion (XR) werd aangehouden op Eindhoven Airport en nog vastzat, is in de avond weer vrijgelaten, meldt de Koninklijke Marechaussee zondag. De marechaussee hield in totaal 104 mensen van de klimaatactiegroep aan omdat ze zich op verboden terrein begaven.