Doden en schade na krachtige aardbeving Lombok

De beving was vroeg in de ochtend (plaatselijke tijd), waardoor veel mensen in hun slaap verrast werden. Velen renden in paniek de straten op om neervallend materiaal te ontwijken. Op sociale media zijn beelden te zien van beschadigde en ingestorte gebouwen.

Na de beving waren er ruim 40 naschokken, waarvan de zwaarste een kracht van 5.7 had. Veel eilandbewoners blijven voor de zekerheid in de open lucht wachten tot de bevingen ophouden.

Op het eiland zijn meerdere wegen afgesloten uit angst voor aardverschuivingen. Het getroffen gebied is populair onder toeristen. Ook op het naastgelegen eiland Bali, dat populair is bij Nederlandse toeristen, werd de beving gevoeld.

Het epicentrum van de beving lag in het noorden van het eiland en lag op slechts 7 kilometer diepte. Door de geringe diepte is de kans groter dat een beving schade aanricht. Omdat de beving onder land was, is er geen tsunamigevaar, meldt de Amerikaanse Geologische Dienst.