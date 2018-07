Branden Californië breiden zich uit

Zeker 500 huizen en bedrijfspanden zijn verwoest en nog eens 5000 gebouwen worden bedreigd door het vuur. Volgens gegevens van de brandweer is pas vijf procent van de branden onder controle. De regio rond de stad Redding, waar 90.000 mensen wonen, wordt het meest bedreigd. Inwoners wordt gevraagd attent te zijn op mogelijke evacuatie.

Californië is niet het enige gebied in de VS dat geteisterd wordt door branden. In totaal woedden zaterdag 89 grote natuurbranden in 14 verschillende staten, zo blijkt uit cijfers van het Amerikaans Nationaal Brandcentrum. In de VS is dit jaar tot nu toe 1,7 miljoen hectare natuur verwoest door brand.

Bekijk ook: Gigantische evacuatie om natuurbranden Californië