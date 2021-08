Grootste stijging aantal opgenomen coronapatiënten in maand tijd

Vooral de verpleegafdelingen hebben het aanzienlijk drukker gekregen, meldde het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) maandag. Zij behandelen nu 469 coronapatiënten, 51 meer dan op zondag. Voor die afdelingen is dat de grootste stijging in een dag sinds 10 mei.

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde met 4 naar 220. Dat aantal is de laatste tijd redelijk stabiel.

De instroom is wel gedaald. Ziekenhuizen hebben in de afgelopen 24 uur 64 nieuwe patiënten opgenomen. Dat is het laagste aantal sinds 19 juli.

Ruim 2200 nieuwe coronagevallen, gemiddelde daalt iets

Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 2213 nieuwe coronagevallen aan het licht gekomen. Dat is het laagste aantal in tien dagen tijd. Precies een week geleden meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bijna 2400 positieve tests.

In de afgelopen zeven dagen zijn 17.723 positieve tests geregistreerd, gemiddeld 2532 per dag. Dat gemiddelde is in de afgelopen dagen iets gedaald, maar het ligt nog wel hoger dan een week geleden.

In Amsterdam testten 182 inwoners positief. In Rotterdam kregen 138 mensen te horen dat ze het virus hebben opgelopen en in Den Haag werden 105 besmettingen bevestigd. Daarna volgen Utrecht (60) en Almere (43). In 59 gemeenten testte helemaal niemand positief.

Het aantal sterfgevallen steeg met twee. Het gaat om inwoners van Amsterdam en Venray. Dat hun overlijden nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden. Het kan namelijk een tijdje duren voor een sterfgeval door corona is geregistreerd. Bovendien zijn er op maandagen doorgaans minder sterfgevallen dan op andere dagen. In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM melding dat 42 mensen zijn overleden aan de gevolgen van hun coronabesmetting, gemiddeld zes per dag. Dat is een fractie lager dan de dagen hiervoor.