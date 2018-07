Senggigi ligt aan de westkant van het eiland, het epicentrum ligt in het noorden van het eiland. De familie is erg geschrokken: „Het huis bewoog nogal en het water in het zwembad begon heftig te golven. Het huis heeft geen schade voor zover wij kunnen zien en wij - opa/oma, dochter, schoonzoon en de beide kleinkinderen - zijn alleen enorm geschrokken, zo laat Hans Huizinga ons weten.

"Wij waren daar afgelopen maandag nog"

Het gezin van Peter van Zielst viert met een bevriende familie vakantie in hetzelfde gebied. „De grond schudde hevig en het water in het zwembad golfde heen en weer. Het epicentrum lag ongeveer 60 kilometer van ons vandaan in het noordoosten van Lombok.” De schade is aanzienlijk, zo laat Van Zielst weten: „Veel wegen zijn beschadigd in het gebied en er zijn daar veel eenvoudige woningen gemaakt van klei, bamboe en riet of golfplaat. Dat gebied ligt in de bergen waar ook de bekende watervallen te zien zijn. Wij waren daar afgelopen maandag nog.”

In Senggigi gaat het leven gewoon door: „Hier is alles normaal opgestart en is er weinig te merken van de beving verder.”

Voor de haven

Dat geldt ook voor het enkele tientallen kilometers westelijker gelegen toeristenparadijs Bali. Daar werd Casper van Wandelen uit zijn bed opgeschrikt doordat de lampen en schilderijen in het hotel gedurende vijf seconden heen en weer gingen. „Het schijnt op Lombok erger te zijn. We zijn per boot daar naartoe vertrokken, maar liggen nu al geruime tijd voor de haven. We mogen er niet in.”

Telegraaf-lezer Jan Bonset laat vanaf Bali weten: „Ik werd vanochtend wakker, mijn bed schudde heen en weer. Blijkt dat er op Lombok een krachtige aardbeving is geweest. Er was geen (reden voor) paniek hier en ben gewoon verder gaan slapen.”

Het leven op Bali gaat dus ook gewoon door. Bonset zegt: „Er zijn helemaal geen meldingen hier in Novotel Bali Benoa. Noch van het hotelmanagement, noch van de lokale autoriteiten. Er is hier geen ellende dus, maar mijn dochter en ik zijn wel op onze qui vive nu.”

Leven gaat door

Gert en Pien Bosman zijn minder onder de indruk: „We zitten hier op Lombok zo’n 20 kilometer van de getroffen plaats. Het schudde wel een beetje, maar het viel mij wel mee. Het leven gaat hier gewoon door.”

De dochter van Anita van de Ven zit in Baturiti, aan de zuidkust van Lombok: „Onze dochter heeft bericht gestuurd vanochtend vanuit Lombok. Ze werd uit bed geschud vannacht. Godzijdank zijn Judith en Livia ongedeerd.”

De familie Jeurissen uit Amsterdam zit nu op Bali en zou naar Lombok vliegen. „Onze vlucht naar Lombok gaat ook gewoon door. Wij hebben ons ook gewoon omgedraaid en zijn verder gaan slapen”, zo laat Jos Jeurissen weten.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft op dit moment geen aanwijzingen dat er Nederlandse slachtoffers zijn gevallen. Een woordvoerder liet weten dat het moeilijk is contact te krijgen met mensen in het gebied omdat de telefoonverbindingen slecht zijn. De Nederlandse ambassade in Indonesië staat in contact met de autoriteiten en volgt de situatie nauwgezet.