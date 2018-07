Spanje haalt 1200 migranten van bootjes

De autoriteiten in het Zuid-Europese land haalden alleen op vrijdag al 888 migranten van vaartuigen in de Alboránzee en de Straat van Gibraltar. Een dag later ging het om 334 mensen, die zich op zeventien bootjes bevonden. Minister Fernando Grande-Marlaska (Binnenlandse Zaken) noemde de toestroom van migranten zaterdag een ,,Europees probleem, dat een Europese oplossing vereist''.

De Internationale Organisatie voor Migratie zegt dat Spanje de nieuwe hoofdbestemming is geworden voor migranten die op bootjes de Middellandse Zee oversteken. Tussen 1 januari en 25 juli arriveerden bijna 21.000 migranten via de zee in het land, tegenover ruim 15.000 in Griekenland en meer dan 18.000 in Italië.