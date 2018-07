Doden bij nachtelijke schietpartij New Orleans

Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding was van de schietpartij. De gewonden zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Twee verdachten zijn nog op de vlucht. Zo melden lokale media.

De burgemeester van de stad laat in een statement weten dit soort geweld niet te tolereren. „Er is geen plek voor dit soort geweld in New Orleans. We walgen van deze actie, we zijn boos en we hebben er genoeg van”, aldus LaToya Cantrell.