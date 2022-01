Premium Het beste van De Telegraaf

Jemenitische Houthi’s dreigen met meer raketaanvallen op Abu Dhabi

Door Ralph Dekkers

Wrakstukken van de onderschepte raketten kwamen neer in Saoedi-Arabië. Ⓒ Foto REUTERS

ABU DHABI - Pro-Iraanse rebellen in Jemen dreigen met meer aanvallen op Abu Dhabi, nadat ze gisteren voor de tweede keer in een week tijd ballistische raketten afschoten op het zakenhart van de Golfregio, tevens een populaire bestemming voor toeristen. De VS roept zijn burgers in de Verenigde Arabische Emiraten op alert te zijn vanwege de veiligheidssituatie.