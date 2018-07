Onderzoek doodsoorzaak duo Tilburg loopt nog

Het pand waarin de twee overleden mannen werden gevonden. Ⓒ MaRicMedia

TILBURG - De politie onderzoekt samen met het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) de doodsoorzaak van de twee mannen die zaterdag werden aangetroffen in een groepswoning in Tilburg. Een van de dingen die wordt onderzocht is of drugs in het spel was.