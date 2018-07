Lotto-uitslag alsnog bekend na problemen

Aan de loterij doen honderdduizenden mensen mee. De uitslag wordt bepaald door een machine die willekeurig gele balletjes met getallen trekt. Dat proces is normaal verlopen, zegt de woordvoerder. Er ging iets mis bij de controle die daarna volgt in het computersysteem. Mogelijk had dat ermee te maken dat een nieuwe prijs in het systeem was toegevoegd: een vakantie naar Frankrijk.

De loterij had het probleem aan het begin van de middag opgelost en maakte excuses aan spelers.