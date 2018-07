Code geel op weg naar Parijs

Verslaggever Koen Nederhof is met de fans mee naar Parijs. Hij doet live verslag via twitter (onderaan artikel)

Zo moest de Tom Dumoulin-fanclub afgelopen nacht vroeg op om op tijd in de bus te kunnen klimmen. Dat is gelukt, die bus is al in Parijs, de gele shirtjes kunnen aan.

,,Tom heeft het fenomenaal gedaan. En dat twee grote rondes achter elkaar”, is fan Maurice dolenthousiast. Vanuit het Limburgse Elsloo vertrok hij met een groep van zo’n twintig mensen als eersten naar Parijs. Na enkele stops ging die bus afgeladen verder naar de Franse hoofdstad om daar de renners te zien. ,,En om Tom Dumoulin te eren”, aldus fanclub-voorzitter Jannie Dreessen.

De winnaars van de Lotto-Jumbo-winactie Juich mee, die in hun eigen buscaravaan onderweg zijn, kunnen de finish bijwonen vanaf een VIP-tribune. Ook daar zat de stemming er onderweg al goed in, met gele petjes en gele brilletjes.

Tussenstop op weg naar Parijs Ⓒ Bob Friedländer