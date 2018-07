Alle reserves opengetrokken op Schiphol

Marcel Schippers, Sterre (15), Mike (17) en Ageeth Brouwer vlak voor vertrek naar hun vakantiebestemming. Ⓒ Michel van Bergen

Schiphol is de drukke zondag tot nu toe naar tevredenheid doorgekomen. „We hebben zoveel extra maatregelen genomen, dat onze operatie op de luchthaven beheersbaar is. De reizigers stromen goed door. In piekuren is het natuurlijk behoorlijk druk en rijen horen er dan bij. Maar alles is onder controle”, zegt woordvoerder Jeroen Breuer.