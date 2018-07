Veel auto’s met problemen tijdens vakantierit

Ⓒ ANP XTRA

DEN HAAG - Bij de steunpunten van de ANWB in andere Europese landen is de drukste tijd van het jaar aangebroken. Vakantiegangers belden dit weekend massaal over lekke banden, oververhitte motors, kapotte accu’s en ander leed. Alleen al bij de steunpunt in Lyon kreeg de ANWB op een dag 1600 telefoontjes binnen, vertelt een woordvoerder. „Een enorm aantal. Het is duidelijk te zien dat heel Nederland op vakantie is.”