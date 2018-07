Nederlands slachtoffer vier maanden na terrasaanval overleden

Bij de terrasaanval in april van dit jaar kwamen direct drie mensen om het leven, waaronder de bestuurder van het busje. Eerst vreesden de autoriteiten nog een aanslag met terroristisch oogmerk en werd het gehele stadscentrum leeggeruimd. Zwaarbewapende agenten hielden vervolgens bewoners, winkeliers en toeristen op afstand. Antiterreureenheden en explosievenopruimingsteams kamden het gebied vervolgens millimeter voor millimeter uit. Ook diverse woningen van de man, de 48-jarige Jens R., viel de politie met veel machtsvertoon binnen.

Bekijk ook: Nederlandse overlevende aanslag Münster nog op IC

Bekijk ook: Dader Münster liet brief achter

Naast de onschuldige doden die er meteen te betreuren vielen, raakten tientallen andere terrasgangers gewond. Hieronder waren ook twee Nederlanders, die beiden zwaargewond raakten. Een van hen, ondernemer Bennie Eerdman uit de Twentse plaats Albergen, lag sinds het tragische voorval in het plaatselijke universiteitsziekenhuis en werd daar veelal in een kunstmatige coma gehouden. Ook is hij tientallen keren onder het mes geweest. Zondagmorgen is hij komen te overlijden aan de directe gevolgen van zijn ernstige verwondingen.

Ⓒ Twitter

De vriendin van garagehouder Eerdman, het andere slachtoffer met de Nederlandse nationaliteit, kampt nog altijd met vele lichamelijke ongemakken.