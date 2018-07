Grieks plaatsje Mati herdenkt slachtoffers

Ⓒ AP

MATI - In het Griekse plaatsje Mati zijn zondag de slachtoffers herdacht van de grote natuurbrand eerder deze week. Rouwende mensen kwamen in een kerk bijeen, waar ze een kaarsje opstaken voor de overledenen. „Sommigen overleefden het, maar voor degenen die stierven hoop ik dat ze het goed maken in de hemel”, liet een 77-jarige inwoonster weten.