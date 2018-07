Gevluchte ontvoerder in Erfurt gearresteerd

De politie was een klopjacht begonnen, nadat de man donderdag zijn 34-jarige ex onder bedreiging van een mes uit haar woning in Erfurt meenam. Hij stak daarbij een 24-jarige man neer die ernstig gewond naar het ziekenhuis is gebracht. De vrouw werd dezelfde dag nog gevonden. Ze was lichtgewond. De dader wist enkele dagen uit handen van de politie te blijven.

Bekijk ook: Klopjacht na ontvoering in Duitse stad