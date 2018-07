‘Nederlandse fietsers omgekomen in Tadzjikistan’

De media Ozodi en Asia Plus hebben het over een fatale aanrijding met een auto waarbij de bestuurder zou zijn gevlucht. Na een klopjacht is volgens dat eerste medium een 21-jarige Tadzjiek inmiddels aangehouden. Onderzocht wordt of er sprake is van een opzettelijke aanrijding. Het medium Akhbor meldde eerder dat het ging om een terroristische aanslag waarbij geweren en messen waren gebruikt.

Op een foto die Ozodi heeft gepubliceerd – maar die inmiddels is verwijderd – zou een van de omgekomen slachtoffers te zien zijn. De man of vrouw, in sportkleding en met een fietshelm op, ziet er zwaargehavend uit. In het gezicht van de fietser is veel bloed te zien. Op een andere foto staat de kentekenplaat van de bewuste auto, en op weer een ander plaatje is de toeristengroep fietsend door het landschap te zien.

Fietsers waren in afgelegen gebied

De grotere groep verkende het land op de fiets en bevond zich in een afgelegen gebied ten zuiden van hoofdstad Dushanbe. Meerdere personen zouden volgens lokale nieuwskanalen ter plaatse zijn overleden, of kort na aankomst in een ziekenhuis. Er wordt gerept van vier tot zeven doden.

Enkele anderen verkeren in kritieke toestand. Meer en exactere informatie ontbreekt nog. President Emomalii Rachmon heeft aangekondigd dat er uitgebreid onderzoek wordt gedaan. Hij gaf aan snel meer duidelijkheid te scheppen over wat er is gebeurd.

Populair land onder westerse fietsers

De voormalige Sovjet-republiek Tadzjikistan – dat grenst aan Oezbekistan, Kirgizië, China en Afghanistan – is een populair land onder westerse fietsers. Toerisme vormt een belangrijke bron van inkomsten. Fietsvakanties worden dan ook volop gepromoot door de overheid.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken doet onderzoek naar wat er is gebeurd.