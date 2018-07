Onderzoek ’aanslag’ op Nederlanders in Tadzjikistan

De familie van de slachtoffers is inmiddels op de hoogte gesteld. De vrouw ligt in het ziekenhuis.

De Nederlandse fietsers werden met hoge snelheid aangereden door een auto, beweren nieuwsbronnen in Tadzjikistan. Ze maakten deel uit van een fietsgroep. Informatie over de precieze toedracht is aan de autoriteiten van Tadzjikistan om te verstrekken, zegt een woordvoerder van Buitenlandse Zaken.

Crash

De Amerikaanse ambassade in het land heeft de dood van twee eigen burgers gemeld. In totaal zouden er vier personen zijn omgekomen, drie ter plaatse en één kort na aankomst in een lokaal ziekenhuis.

Volgens meerdere media in het land vluchtte de bestuurder na de crash, maar werd hij na een klopjacht opgepakt. Het zou gaan om een 21-jarige Tadzjiek. Waarschijnlijk zaten er meer inzittenden in de auto.

Opzet of ongeluk

Onderzocht wordt of er sprake is van een opzettelijke aanrijding. Het medium Akhbor meldde eerder dat het ging om een terroristische aanslag waarbij de toeristen eerst vanuit een auto werden beschoten, waarna ze met messen werden aangevallen.

Op foto’s die Akhbor en Radio Free Europe / Radio Liberty hebben gepubliceerd zijn twee van de omgekomen slachtoffers op de stoffige en zanderige grond te zien. Een vrouw in sportkleding en met een fietshelm op, ziet er zwaargehavend uit. In haar gezicht is veel bloed te zien. Een kale mannelijke fietser met baard zit ook helemaal onder het bloed. Het is niet duidelijk of de man en vrouw Nederlands of Amerikaans zijn.

Op andere afbeeldingen staan de kentekenplaat van de auto die de toeristen schepte, de beschadigde fietsen van de aangereden vakantiegangers, een ambulance, en de groep reizigers fietsend door het landschap. Die laatste foto is hoogstwaarschijnlijk kort voor het ongeluk genomen. Er is ook een foto van de verdachte gepubliceerd.

Afgelegen gebied

De grotere groep verkende het land op de fiets en bevond zich in een afgelegen gebied nabij Danghara, zo’n 150 kilometer ten zuiden van hoofdstad Dushanbe. President Emomalii Rachmon heeft aangekondigd dat er uitgebreid onderzoek wordt gedaan. Hij gaf aan snel meer duidelijkheid te scheppen over wat er is gebeurd.

Populair fietsland

Tadzjikistan – dat grenst aan Oezbekistan, Kirgizië, China en Afghanistan – is een populair land onder westerse fietsers. Toerisme vormt een belangrijke bron van inkomsten. Fietsvakanties worden dan ook volop gepromoot door de overheid.