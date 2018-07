Trump had gesprek met uitgever New York Times

Ⓒ REUTERS

NEW YORK - De Amerikaanse president Donald Trump heeft een ontmoeting gehad met de uitgever van The New York Times, de krant die hij dikwijls ervan beschuldigt onjuiste informatie naar buiten te brengen. Trump zei op Twitter dat hij een „goede en interessante ontmoeting” heeft gehad. Volgens de president hebben ze lang gepraat over de „enorme hoeveelheden nepnieuws” die media de wereld in helpen.