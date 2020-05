Meer lucht voor bajesklant door versoepeling maatregelen

Dat staat in een brief van minister Dekker die vrijdagmiddag naar de Tweede Kamer gaat. Eén bezoekje van een uur per week; en alleen achter plexiglas. Daar moeten de gedetineerden in de Penitentiaire Inrichtingen het vanaf 2 juni vooralsnog mee doen. De uitverkorenen zijn de bewoners van de PI Alphen aan den Rijn, PI Veenhuizen en PI Arnhem.

Mondjesmaat

Verlof wordt mondjesmaat heringevoerd. Reguliere gedetineerden mogen alleen in uitzonderlijke gevallen, zoals bijvoorbeeld bij een begrafenis, de gevangenis tijdelijk verlaten. Bij jeugdigen en tbs’ers is de verlofregeling ruimer. Ze mogen maximaal twee uur per week onder begeleiding de straat op. Bezoek en met name verlof zijn belangrijke onderdelen van de behandeling voor tbs’ers en jeugdigen.

Het verloop van de versoepeling en de landelijke ontwikkelingen worden door de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) nauwgezet in de gaten gehouden. Als de versoepeling van de maatregelen geen nadelige effecten heeft op het aantal besmettingen, volgt mogelijk verdere versoepeling. De DJI neemt hierover op16 juni een besluit. De overige maatregelen, zoals de beperktere in- en uitstroom van gedetineerden, blijven van kracht.

De preventieve maatregelen om verspreiding van het virus te verspreiden gelden sinds 13 maart. Sinds die tijd kunnen gedetineerden, tbs-gestelden en jeugdigen geen bezoek meer ontvangen en ook niet met verlof.

Forse protesten

De maatregelen leidden tot forse protesten van gedetineerden en advocaten, maar hebben wel effect gehad. In het gevangeniswezen zijn uiteindelijk veertien gedetineerden besmet geraakt met het virus. In de forensische zorg raakten zes personen besmet. Inmiddels zijn ze allemaal vrij van het coronavirus. Er zijn geen jeugdigen besmet geraakt. In totaal zijn er in Nederland tienduizend volwassen en jeugdige gedetineerden en tbs’er.

DJI-hoofddirecteur Gerard Bakker: „Twintig besmettingen op tienduizend justitiabelen. Daar ben ik tevreden over.” Ⓒ ANP

Hoofddirecteur Gerard Bakker van de DJI: „Twintig besmettingen op tienduizend justitiabelen. Daar ben ik tevreden over. We hebben binnen 24 uur een lockdown moeten regelen, maar die zorgde uiteindelijk wel voor een volledige lockout van het virus. Niemand is meer besmet.”

Spanningen waren er wel. Gedetineerden vreesden voor besmetting binnen de muren en mokten over het verbod op verlof en bezoek. Er was zelfs een ’corona-opstand’ in Lelystad. „Natuurlijk liep de spanning op en waren er incidenten, maar die zijn er altijd. Uiteindelijk waren er minder incidenten dan gewoonlijk. Er is veel gevraagd van personeel en gedetineerden, maar ze hebben het echt goed gedaan”, zegt Bakker.