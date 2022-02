Oekraïense matroos laat superjacht van Russische oligarch deels zinken

De Lady Anastasia lag op het moment van het voorval bij het in de haven van El Toro, bij het Spaanse eiland Mallorca. Het schip is van Alexander Mijeev, die werkzaam was als ceo van Russian Helicopter Corporation: een bedrijf dat hoofdzakelijk helikopters maakt voor het Russische leger. Na zijn rol als ceo werd hij directeur van een bedrijf dat wapens maakt voor het Russische leger.

Dat de Rus zijn geld op deze manier verdient, stoot de matroos tegen het zere been: de eigenaar van het schip is verantwoordelijk voor de productie van wapens waarmee zijn vaderland wordt aangevallen.

Schip vol water

Volgens de Spaanse krant La Razon raakte de werknemer buiten zinnen nadat hij had gezien hoe een flatgebouw in Oekraïne beschadigd was geraakt door Russisch toedoen. Daarop besloot hij een grote klep in de machinekamer, en een klep in een ander compartiment open te zetten. Zo stroomde het schip vol water. Ook sommeerde hij drie bemanningsleden het schip te verlaten.

Het drietal verklaarde de matroos voor gek, maar de Oekraïner zei alle verantwoordelijkheid op zich te nemen én herinnerde zijn collega’s eraan dat ook zij uit het aangevallen land komen.

Samen met enkele havenarbeiders poogden de zeelieden het lek te dichten. Het 47,5 meter lange schip liep aanzienlijke schade op.

Proces

Na het voorval kwam de politie ter plaatse en werd de matroos gevraagd een verklaring af te leggen: „De eigenaar van dit schip is een crimineel die zijn geld verdient met het verkopen van wapens, waarmee Oekraïners worden vermoord.”

De matroos is inmiddels vrijgelaten in afwachting van zijn proces.