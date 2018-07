Invasie van kangoeroes in Australische steden

Er is Down Under in toenemende mate sprake van een ware kangoeroeplaag. De buideldieren eten voornamelijk gras en dat is in de natuur steeds minder voorradig door het gebrek aan regen. Op sportvelden, in parken maar ook de in de achtertuinen van Australiërs is er wel voldoende gras, dus daar gaan de beesten grazen.

Directeur Daniel Iglesias van de Australische Staatsbosbeheer spreekt in gesprek met de nieuwssite News.com van een ’perfecte storm’: „De winter is altijd al een moeilijke periode voor kangoeroes omdat er weinig eten is, maar dit jaar is het wel erg droog en daar is ook nog een aantal koude nachten overheen gekomen. Gras verdroogt door de vorst.”

Dat de kangoeroes het leefgebied van de mens binnenkomen, zorgt voor botsingen, letterlijk. De bermen van wegen zijn aantrekkelijk graasgebied en de dieren kijken niet altijd even goed uit als ze oversteken. Bovendien grazen de kangoeroes vooral tijdens het ochtendgloren en zonsondergang, en dat is tijdens de Australische winter juist het moment dat de meeste forenzen op de weg zijn. Garages krijgen daardoor steeds vaker auto’s binnen die een kangoeroe hebben geschept, zo meldde het Australische ABC News eerder deze maand.

De droogte is niet de enige reden voor de invasie. Dat de kangoeroepopulatie in Australië zich in de afgelopen acht jaar heeft verdubbeld tot bijna vijftig miljoen, draagt ook bij aan de overlast.