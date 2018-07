Puber groot PR-probleem voor Israël

De makers van deze muurschildering van Tamimi zijn gearresteerd door de Israëlische autoriteiten. Ⓒ Foto EPA

TEL AVIV - Als het aan haar vader ligt, wordt Ahed Tamimi de nieuwe ’leider van het Palestijnse verzet’. Het meisje kwam gisteren op vrije voeten, nadat ze bijna acht maanden in een Israëlische cel had gezeten wegens het schoppen en slaan van twee soldaten. Ze is pas 17 jaar oud, maar zal Israël ook de komende tijd de nodige hoofdbrekens bezorgen.