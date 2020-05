Zes vrouwelijke gevangenen vermoord

De zes vrouwelijke bendeleden waren overgebracht naar de gymzaal van de gevangenis, ten noorden van de hoofdstad Tegucigalpa, waar ze viertien dagen in quarantaine moesten blijven voordat ze naar hun eigenlijk cellenblokken zouden worden gebracht.

Afleiding

Gevangenen van een andere bende stichten zaterdagavond rond een uur of elf ter afleiding van de bewakers brand in een andere afdeling en maakten daarna gebruik van de verwarring om uit hun cellen te breken en de gevangenisgymzaal te bestormen waar de zes juist gearriveerde medegevangenen werden vermoord.

Honduras heeft een van de hoogste misdaadcijfers ter wereld en bendegeweld is er aan de orde van de dag. In de gevangenissen zijn bendes heer en meester en moorden onder medegevangenen eerder regel dan uitzondering. In december kwamen 19 mannelijke gevangenen om het leven bij geweld in de Porvenir gevangenis en in diezelfde maand lieten 16 bendeleden het leven in een cellencomplex in de stad Tela aan de Caribische kust.

Elite

Het bendegeweld is een belangrijke oorzaak van de massale vlucht van Hondurezen naar de Verenigde Staten. Naar schatting zijn inmiddels meer dan anderhalf miljoen van de negen miljoen Hondurezen de grens overgevlucht op zoek naar een beter en vooral veiliger bestaan.

De bendes worden naar verluidt ook de hand boven het hoofd gehouden door de politieke en economische elite. Dat die verwevenheid groot is, bleek toen vorig jaar de broer van de president Hernandez in de VS veroordeeeld werd voor grootschalige drugsmokkel.