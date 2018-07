Spaanse verkrachter op de vlucht

GEZOCHT: Guillermo Fernández Bueno. Ⓒ Foto Policia Nacional

MADRID - „Urgent! Alstublieft, verspreid dit bericht zoveel mogelijk!” Op deze manier vraagt de Spaanse politie de burgerbevolking om hulp bij de opsporing van de gevaarlijke, ontsnapte crimineel Guillermo Fernández Bueno. „Fernandéz is een verkrachter en moordenaar die gevlucht is uit de gevangenis tijdens een verlof”, aldus de politie. Hij zou in 2026 vrijkomen.