Halsema eist meer agenten

Dat zegt de pas aangetreden eerste burger nu zij in de broeierige nacht van vrijdag op zaterdag samen met De Telegraaf een rondleiding kreeg over De Wallen en op uitgaanspleinen.

Halsema gaat snel met de minister om tafel nu ze met eigen ogen heeft gezien wat er speelt in de binnenstad. „Ik doe ook een beroep op de Tweede Kamer om Amsterdam hierin te steunen.” Nog deze week ontvangen alle fractievoorzitters in de Kamer een uitnodiging om met Halsema vlak na de zomer een nachtelijk bezoek te brengen aan de binnenstad.

Volgens Halsema is er geen sprake van ’complete wetteloosheid’ in het gebied zoals de ombudsman van Amsterdam zaterdag stelde. „Maar het is waar dat er veel te weinig handhavers en agenten zijn.”

