Gifgeel leger buigt voor wielerheld

De Nederlanders wisten een goed plekje te bemachtigen. Hun spandoeken trokken ook de aandacht van hun idool. Ⓒ Telegraaf

Parijs is ver als je om vier uur moet opstaan, zes uur in een bus zit en net zo lang moet wachten achter een dranghek. Maar voor de fans van Tom Dumoulin is alles vergeten als de nummer twee van de Tour na afloop van de slotetappe hen spot, lacht en zwaait.