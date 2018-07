Vijf zeehondenpups sterven zomaar in opvang

Zeehondjes Gijs (links) en Arne waren in de opvang al goed opgeknapt toen ze totaal onverwacht het leven lieten. Ⓒ Zeehondenopvang Terschelling

West-Terschelling - Was het vergiftiging, verkeerde vis, of een virus? Medewerkers van zeehondenopvang Terschelling staan voor een raadsel nadat ze vijf zeehonden dood aantroffen in het buitenverblijf. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht doen autopsie op de kadavers.