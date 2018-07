Millennials dol op alcoholvrij biertje

De Utrechtse brouwerij VandeStreek introduceerde vorig jaar het eerste Indian Pale Ale (IPA)-biertje met vrijwel geen alcohol (0,5 procent). Al snel stond het bij Albert Heijn in het schap. „We hebben de supermarkt ervan weten te overtuigen dat er enorme groeipotentie is”, zegt Jamie Nee van de brouwerij. Biertjes met weinig tot helemaal geen alcohol veroveren zienderogen terrein in de supermarkten. Het blijft niet alleen bij pils.

Bewust

Floor van Aerde van koepelorganisatie Nederlandse Brouwers: „De grote brouwerijen begonnen met pils, witbier en radlers. We zien nu dat er steeds meer alcoholvrij speciaalbier wordt gebrouwen. Ook door kleinere brouwerijen.” En dat allemaal omdat de consument ernaar vraagt. „Die is bewust en gezond bezig. Uit ons nationaal bieronderzoek blijkt dat de groei onder jongvolwassenen significant het grootst is. Mensen tussen de 25 en 35 – de millennials – zijn heel bewust bezig met hun gezondheid.”

Fitboy Richard Hoogendoorn (28) is zo’n millennial. „Ik drink liever alcoholvrij bier dan bier met alcohol. Drie tot vier keer per week sta ik in de sportschool. Elk procentje alcohol dat ik drink, moet ik er weer aftrainen. En ja, ik ben inmiddels van mijn bierbuikje af.” Mooi meegenomen dat Hoogendoorn alcoholvrij bier lekkerder vindt dan de alcoholhoudende variant. „Ik ben het begonnen te drinken toen Heineken het introduceerde. Vrienden maken er wel eens grappen over, maar ik merk dat het steeds normaler wordt om een 0.0-biertje te bestellen in de kroeg.”

Smaakvol

Het is niet alleen het gezondheidsaspect dat brouwers als sleutel tot succes van het alcoholvrije bier zien, weet bierprofessor Henri Reuchlin. „De brouwers betalen geen accijnzen, er is een steeds groter deel van de wereldbevolking dat om religieuze redenen niet drinkt en het is nu mogelijk een redelijk tot goed smakend bier zonder alcohol te brouwen.”

Volgens Reuchlin kunnen we nog veel meer verwachten. „Brouwerijen hebben er twintig tot dertig jaar over gedaan om de smaak van alcoholvrij pils uit te werken. Het is echt een kunst om te brouwen. Op het gebied van speciaalbier is nog een wereld te ontdekken. Die ontwikkeling gaat sneller. Het leuke is dat je het gebrek aan smaak door het ontbreken van alcohol met smaakstoffen kunt compenseren.”

Voor Reuchlin kan het alcoholvrije biertje nog niet tippen aan bier mét alcohol. „Maar hoe kouder je het alcoholvrije biertje drinkt, hoe minder je het smaakverschil proeft. Ideaal met dit weer toch?”

Stond er op de eerste versie van het IPA-biertje van VandeStreek nog ’alcoholvrij’ op het etiket, nu prijkt er ’non alcoholic’ op het flesje. Omdat er 0,5 procent alcohol in zit, mag het in Nederland niet alcoholvrij heten. Bovendien klinkt de Engelse variant een stuk sexyer.

Van een slecht imago, alles te maken met de oudejaarsconference uit 1989 waarin Youp van ’t Hek de term ’Bucklerlul’ introduceerde, is allang geen sprake meer. Het biertje van Heineken verdween uiteindelijk uit de winkels. Maar ook Heineken durfde na dat debacle weer stappen op het alcoholvrije pad te zetten. Vorig jaar maart introduceerde de brouwer 0.0-pils. Inmiddels is Heineken marktleider op dat gebied.

Halfjaarcijfers

Vandaag worden bij de bierbrouwer de halfjaarcijfers gepresenteerd. „We zijn weer flink gegroeid”, weet woordvoerster Lisa van der Heijden. Het bier is inmiddels in zo’n 7000 bars en restaurants op fles te krijgen en sinds vorige maand in ruim 100 cafés ook op tap. „Daar is steeds meer vraag naar bij consumenten en ondernemers”, zegt Van der Heijden. „De perceptie van consumenten verandert. Het wordt gezien als een goed alternatief voor bier met alcohol. Mensen vinden het prima om er mee gezien te worden.”

Laura Rijksma (32) uit het Groningse Ten Boer vindt het sfeervoller om een 0.0-biertje open te trekken, dan een colaatje. „Dan heb je toch het idee dat je meedrinkt”, zegt ze. Tijdens de picknick op zondagmiddag met haar zus, nichten en aanhang werd geen druppel gedronken. „We waren met kinderen, een aantal moest nog rijden, en er hoeft niet altijd alcohol in het spel te zijn om het gezellig te hebben”, zegt ze. Tijdens haar zwangerschap, ruim een jaar geleden, dronk ze regelmatig 0.0-bier. „Daarna ben ik het blijven drinken.”