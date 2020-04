Asscher kritisch over corona-apps

Afgelopen weekend zijn er zeven apps getoond die gebruikers moeten waarschuwen als ze in de buurt zijn geweest van iemand die met het coronavirus besmet blijkt te zijn. Maar geen van de apps is direct geschikt voor gebruik. De uitwerking was bovendien onvoldoende voor de Autoriteit Persoonsgegevens om een oordeel te geven. Het kabinet beslist dinsdag over hoe het nu verder moet met de plannen voor corona-apps.

Later deze week spreekt de Tweede Kamer over corona-apps. PvdA-leider Asscher warmt zich in zijn weblog alvast op en is kritisch: „Er zijn twijfels of een dergelijke app wel afdoende bijdraagt aan het in toom houden van het virus. De bluetooth-technologie kent ernstige beperkingen. Zo gaat het signaal door muren en glas, wat kan leiden tot onterechte meldingen van besmettingen.”

Alternatief

Hij ziet nog meer bezwaren en roept het kabinet daarom op om te kijken naar een alternatief plan. Asscher vindt dat er meer moet worden ingezet op coronatesten. „Vervolgens moet er na iedere geconstateerde besmetting contactonderzoek gedaan worden”, stelt de voorman van de oppositiepartij. „Dat is veel en intensief werk, waar onze GGD’s niet voldoende mankracht voor hebben.”

Asscher pleit daarom voor het trainen van studenten en vrijwilligers om de GGD’s te helpen. Hij verwijst daarbij naar de aanpak in de Amerikaanse staat Massachussets.