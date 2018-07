Dode en gewonden bij ongeval op A50 bij Herpen

Volgens het bericht van de politie is een auto van de weg geraakt en op de parallelweg terecht gekomen. De bestuurder en de vrouwelijke bijrijder zouden hierbij gewond zijn geraakt. Een mannelijke passagier die achter in de auto zat is volgens de politie overleden.

De weg is voor het onderzoek door onze verkeersspecialisten afgesloten. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk.