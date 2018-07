Schiphol beleeft drukste dag van het jaar

In totaal ziet de luchthaven deze zomer 12,7 miljoen reizigers. Dat is een stijging van 2,4 procent ten opzichte van vorig jaar. Gemiddeld verwerkt de luchthaven in de zomerperiode, tussen 7 juli en 2 september, zo'n 220.000 passagiers per dag.

Schiphol heeft bijvoorbeeld 20 procent meer personeel aan het werk en speciale teams zorgen ervoor dat de passagiersstromen ordentelijk verlopen in deze tijd van topdrukte. Desondanks moeten passagiers rekening houden met langere wachttijden. De luchthaven adviseert reizigers op tijd te komen en zo weinig mogelijk handbagage mee te nemen voor een snellere veiligheidscontrole.

