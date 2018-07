Eerste stembusgang Zimbabwe na vertrek Mugabe

Peilingen voorspellen een nek-aan-nekrace tussen Mnangagwa (ZANU-PF) en MDC'er Chamisa, de jongste presidentskandidaat in de geschiedenis van het land. Mnangagwa, lange tijd een bondgenoot van Mugabe, heeft eerlijke verkiezingen beloofd. Hij nodigde buitenlandse waarnemers uit om daarop toe te zien. De oppositie is sceptisch en heeft al vraagtekens gezet bij de onafhankelijkheid van de kiescommissie.

Als geen van de presidentskandidaten een absolute meerderheid van de stemmen krijgt, volgt in september een tweede verkiezingsronde.

De winnaar van de verkiezingen wacht de zware taak de economie nieuw leven in te blazen. Die is onder Mugabe vrijwel volledig ingestort, onder meer als gevolg van omstreden landhervormingen. Land dat in handen van blanke boeren was, werd onteigend en kwam in handen van de zwarte bevolking. Daarmee stortte de agrarische sector in, een van de belangrijkste pijlers onder de economie.

De inmiddels 94-jarige Mugabe was bijna 40 jaar aan de macht in het Afrikaanse land. Hij stapte vorig jaar op nadat het leger feitelijk een staatsgreep had gepleegd. Mnangagwa, bijgenaamd 'de krokodil', presenteerde zich na het vertrek van Mugabe plots als hervormer. Hij wil buitenlandse investeringen binnenhalen.