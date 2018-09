OM weer aan zet in proces decembermoorden

Tegen Bouterse en acht andere verdachten is 20 jaar cel geëist. Ⓒ AFP

PARAMARIBO - Nadat de afgelopen maanden de advocaten van de verdachten in het strafproces over de decembermoorden aan zet waren, is het maandag weer de beurt aan het Surinaamse Openbaar Ministerie (OM). De aanklager zal reageren op de pleidooien van onder anderen Irvin Kanhai, de advocaat van hoofdverdachte Desi Bouterse, de president van Suriname.