Onderzoek naar overlopen groep Noord-Koreanen

De twaalf vrouwen en hun mannelijke baas werkten in een restaurant in China toen ze in 2016 overliepen. Die manager zei later in een interview met persbureau Yonhap dat hij onder druk was gezet door de Zuid-Koreaanse inlichtingendienst NIS. Die organisatie zou de man met beloften en dreigementen hebben overgehaald om over te lopen met zijn nietsvermoedende medewerksters.

De kwestie heeft de relatie tussen de buurlanden verder onder druk gezet. Een medewerker van mensenrechtencommissie NHRC zei tegen de krant The Chosun Ilbo dat is besloten tot een onderzoek vanwege uitspraken van VN-rapporteur Tomas Ojea Quintana. Hij had opgeroepen tot een onafhankelijk onderzoek na een gesprek met enkele vrouwen.