Bruiloft eindigt in familiedrama: 13 doden

Tien personen overleden na de crash ter plekke, de bruidegom en twee anderen stierven onderweg naar het ziekenhuis. Ⓒ AFP

HANOI - Een bruiloft is in Vietnam vroegtijdig geëindigd in een drama. De bruidegom en twaalf andere mensen kwamen om het leven door een ernstig verkeersongeval, zeggen de autoriteiten.