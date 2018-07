Droogte maakt comeback: ’Nederland loopt achter in Europa’

De laatste dagen van juli zal er wat neerslag vallen; vandaag in de westelijke helft van het land, morgen her en der een bui. Dat is goed nieuws, want Nederland droogt enorm uit. Vanaf woensdag wordt het echter weer droog, zeker tot het einde van de week, zo blijkt uit langetermijnvoorspellingen van Weerplaza.

Volgens onderzoeker Henny van Lanen van Wageningen Universiteit is Nederland ’blind’ voor problemen met te weinig water. „Als laaggelegen land met grote rivieren zijn we altijd bezig met het voorkomen van nat. Dat verklaart waarom we nu zo zijn verrast door de droogte”, zegt Van Lanen tegen het AD.

Nederland loopt achter. „Het Nederlandse waterbeleid is zeer conservatief; de rest van Europa is al veel langer bezig zich te wapenen tegen droogte”, aldus Van Lanen.

Drinkwater

Voorlopig hebben vooral boeren en natuurbeheerders last van de droogte: de eerste groep krijgt sproeiverboden opgelegd, de tweede ziet met lede ogen het gevaar van natuurbranden toenemen. Tegenover De Telegraaf uitten boeren en natuurbeheerders eerder hun zorgen. Zo zijn aardappels 40 procent kleiner geworden.

Toch kan ook de doorsnee burger problemen krijgen, waarschuwt Koen Zuurbier van KWR, het onderzoeksinstituut van de drinkwaterbedrijven. Volgens hem moeten we meer watervoorraden aanleggen. „Genoeg drinkwater is nu nog geen probleem, maar dat kan veranderen als de Rijn en Maas minder water gaan aanvoeren.”

Vaker droog

Nederland kan bijvoorbeeld uiterwaarden als permanente ’stuwmeren’ inrichten, of het waterpeil in het IJsselmeer omhoog halen. „Dat houden we traditioneel vrij laag. Als we het hoger hadden gehouden toen er nog genoeg water was, hadden we dat extra water nu kunnen gebruiken”, vertelt Niko Wanders van de Universiteit Utrecht.

Wanders heeft pasgeleden nog een studie gepubliceerd in tijdschrift Nature waaruit blijkt dat droogteperioden steeds vaker zullen voorkomen. Volgens hem komen extreme droogtes nu eens per veertig of vijftig jaar voor; dat wordt iedere twintig jaar.

Uit de meest recente satellietbeelden van Nederland, die De Telegraaf afgelopen week in handen heeft gekregen, blijkt hoe droog ons land inmiddels is geworden: het Zuiderpark in Den Haag is volledig vergeeld, net als het Twentse akkerlandschap.

Bekijk ook: Satelliet toont gevolgen extreme droogte Nederland