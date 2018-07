Vijf uur oponthoud na ruzie om vijf euro

De vlucht Palma de Mallorca-Weeze liep afgelopen weekend uit op een drama. Een passagier weigerde aan de balie vijf euro bij te betalen voor een tweede stuk handbagage. Die ruzie liep zo uit de hand dat andere mensen nog weigerden aan boord te gaan. Toen hun bagage uit het toestel was gehaald, ontdekte de tweede piloot dat zijn werkdag erop zat, zo schrijft het AD.

In plaats van half negen vrijdagavond vertrok het toestel rond één uur. Weeze zou openblijven voor de nachtvlucht. Maar uiteindelijk landde het toestel in Keulen. Pas later in de ochtend zorgde Ryanair voor busvervoer.

Bekijk ook: Droomvakantie strandt op Duitse luchthaven

Nijmegenaar Theo Lemmen die familie ging ophalen, is woest op de luchtvaartmaatschappij. „En dat allemaal vanwege 5 euro. Wat heeft dat geintje Ryanair en de passagiers wel niet gekost?. Pas na vier uur wachten kregen de passagiers een klein bekertje met water. Wie meer wilde, moest daarvoor betalen, en iets te eten kregen ze ook niet. Ook de extra reiskosten die gemaakt zijn voor vervoer tussen Weeze en Keulen willen we terug.’’

Zowel persvoorlichting Ryanair Nederland als Ryanair Duitsland waren volgens de krant niet bereikbaar voor commentaar.

Bekijk ook: Kinderloze vlucht lijkt gat in markt