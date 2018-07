Explosieve groei studenten uit het buitenland

Ⓒ DIJKSTRA BV

AMSTERDAM - Studentenorganisatie ISO maakt zich grote zorgen over de „explosie” aan nieuwe eerstejaars economie studenten uit het buitenland. „Het kan niet anders dan dat deze toename de kwaliteit van het onderwijs onder druk zet. Wat het hoger onderwijs nodig heeft is kleinschaliger onderwijs, met meer aandacht voor de individuele student. Dat is zo onmogelijk”, zegt Tom van den Brink, voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg.