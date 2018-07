Dood na kip op Korfoe

De Engelse Natalie Rawnsley, moeder van twee kinderen, zat in een hotel met drie restaurants waar à la carte kon worden gegeten. Volgens weduwnaar Stewart zat het hele gezin aan tafel. De man en kinderen namen pasta, brood en worstjes. Natalie koos voor kip, sla en garnalen.

Stewart: „Toen ze in de kip sneed, gutste er bloed uit. Na een paar happen bracht ze het terug en kreeg een nieuw stuk.”

Bekijk ook: Henk Westbroek doodziek door legionellabacterie

’s Nachts werd de triatlonatlete misselijk en hing ze al snel boven de wc. De volgende ochtend stelde de dokter een buikgriepje vast. De familie kreeg het advies haar even met rust te laten, ook om de rest niet te besmetten.

Vier uur later checkten ze nog even bij haar en was de situatie ernstig verslechterd. De inmiddels doodzieke Natalie werd naar het ziekenhuis op het Griekse eiland overgebracht.

Op de intensive care lag ze al snel buiten bewustzijn. Inmiddels was meer familie van de vrouw in het ziekenhuis. Rond 13 uur de volgende dag stelde haar broer vast dat de hartslag af en toe wegviel.

De artsen stuurden de familie weg. Kort daarop kwamen ze naar buiten met de mededeling dat de Engelse was overleden, zo schrijft The Sun.

Volgens de lijkschouwer is de vrouw overleden aan een E.coli-bacterie in de kip, gecombineerd met bloedstolsels die haar fataal zijn geworden.