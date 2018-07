Broer van gedode fietser Tadzjikistan: ’René ontweek juist gevaarlijke landen’

Erik hoorde het nieuws van de politie. Daarna reed hij naar z’n 81-jarige moeder om het nieuws te vertellen. „Ik ben er nog altijd een beetje confuus van”, vertelt hij tegen het AD. „We waren vroeger dikke speelmaatjes en hadden nog steeds goed contact.”

René Wokke overleed gisteren in Tadzjikistan. Op het moment dat broer Erik zijn verhaal doet, zijn de omstandigheden nog niet bekend, maar inmiddels is duidelijk dat de automobilist bewust inreed op de fietsers. De vriendin van René, Kim Postma (58), ligt gewond in het ziekenhuis. De toeristen werden na de aanrijding ’aangevallen met een scherp voorwerp’.

Dat het tweetal nu een ongeluk meemaakt in Tadzjikistan, is wrang. Dat land had juist de ’veilige route’ moeten zijn, vertelt broer Erik. „Vanuit Bangkok fietsten ze naar China maar daar ondervonden ze zoveel problemen met de politie dat ze het land min of meer uitvluchten naar Tadzjikistan. Afghanistan lag meer voor de hand op weg naar Iran, maar dat land wilden ze ontwijken, wegens te gevaarlijk.”

Ⓒ RADIO LIBERTY

René was een fervent reiziger, vertelt Erik, die naar eigen zeggen al 130 landen had bezocht. Hij was altijd ’on the road’, veelal in Azië. Bovendien was René een ’ondernemende kerel’ die van zijn hobby zijn beroep kon maken.

„Hij hield niet alleen van fietsen maar ook van bier. Waar hij ook kwam, overal moest René de lokale bieren uitproberen. Die voorliefde leidde tot het maken van zijn eigen bier via zijn Bildtse Bier Brouwerij in Friesland. Hij leverde onder meer aan Gall en Gall”, aldus Erik Wokke.