Hoogwerker valt om op dijk in Opmeer, persoon overleden

Dat bevestigt burgemeester Gerard van den Hengel van Opmeer. ,,Het ongeval is gebeurd tijdens werkzaamheden met de hoogwerker of tijdens het verplaatsen van de hoogwerker. De hoogwerker was in Opmeer voor werkzaamheden aan de Kaagmolen. Het is verschrikkelijk, afschuwelijk. Mijn gevoelens gaan uit naar de nabestaanden.”

Meerdere brandweerwagens en ambulances kwamen ter plaatse om hulp te verlenen.