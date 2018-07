Politie Tadzjikistan: Nederlanders bewust aangereden

De overleden Nederlander blijkt de 56-jarige René Wokke uit Amsterdam. De vrouw die gewond raakte, is zijn vriendin Kim Postma. Volgens een broer van René Wokke was het tweetal onderweg van Thailand naar Iran, en wilden ze juist het onveilige land Afghanistan mijden. Tadzjikistan had de ’veilige route’ moeten zijn.

President Emomalii Rahmon van Tadzjikistan zou volgens media in het land inmiddels contact hebben gehad met Koning Willem-Alexander om zijn condoleances over te brengen.

Aanval ’scherp voorwerp’

Een official gaf in Tadzjiekse nieuwskanalen bovendien aan dat de reizigers na de bewuste crash met een ‘scherp voorwerp’ zouden zijn aangevallen. Hij wilde nog niet stellen dat er sprake was van een terroristische aanslag. De politie houdt ook nog rekening met een roofoverval of een meervoudige moord.

Een van de inzittenden van de auto, een 21-jarige Tadzjiek, werd na een klopjacht gearresteerd. Twee andere inzittenden die zich bij hun aanhouding verzetten, werden doodgeschoten. De autoriteiten zijn nog op zoek naar drie andere verdachten, die gewapend zouden zij met geweren en messen. Wat hun rol is, is nog niet duidelijk.

Een van de gewonde slachtoffers heeft in het ziekenhuis bovendien verklaard, volgens media in het Centraal-Aziatische land, dat de groep ook is beschoten door de daders.

Motief onduidelijk

Ramazon Rahimzoda, de minister van Binnenlandse Zaken in de voormalige Sovjet-Republiek, verklaarde maandagochtend op een persconferentie dat het motief achter de aanval nog niet duidelijk was. President Emomalii Rahmon heeft persoonlijk de leiding over het onderzoek op zich genomen.

,,We moeten nu zo snel mogelijk helder krijgen of er daadwerkelijk sprake is van een terroristische aanslag”, gaf Rahimzoda aan.

Ook twee Amerikanen en een Zwitser kwamen om bij de aanval. De groep fietsers verkende gezamenlijk het land, dat erg populair is onder toeristen.

