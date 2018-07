Ezels breken rug door dikke toerist Santorini

Het bij toeristen zeer populaire en schilderachtige eiland wordt tijdens de zomer overspoeld door bezoekers. De duizenden toeristen, meestal van cruiseschepen, laten zich graag door een ezeltje de berg en de steile stenen trapjes op naar stadje Fira rijden.

Dierenbeschermers klagen dat de dieren vaak door’zit’wonden hebben op de rug door het geschuur van de dikke passagiers. Ook zouden heel wat ezels een ingezakte ruggengraat hebben.

Ze pleiten al langere tijd voor een verplichte weging van toeristen. Een ezel zou maar maximaal 51 kilo kunnen hebben. Actiegroep ’Help the Santorini Donkeys’ vindt dat ze niet meer dan twintig procent van hun eigen gewicht moeten dragen.

De dieren zouden ook slecht behandeld worden door hun eigenaren. Ze staan de hele dag in de brandende zon en krijgen te weinig water. En als de toeristen naar boven zijn gesleurd, worden ze daarna ook nog eens gebruikt om allerlei vracht te vervoeren in de steile straatjes.

Volgens de actiegroep worden oude ezels gewoon aan hun lot overgelaten op het eiland of zelfs als oud vuil van de klif geduwd. Een fijne oude dag is er dus niet bij voor de noeste werkers.

Help the Santorini Donkeys adviseert op Facebook toeristen die de klim niet omhoog kunnen maken in de bloedhitte, dan maar lekker op hun bootje moeten blijven.

Lokale ezelhandelaren voelen een verbod al aankomen en zijn nu aan het doorfokken met de grootste ezels die meer gewicht kunnen dragen.

