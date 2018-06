Meer incidenten met drones

Dat is ruim vier keer zoveel als in 2015, toen er vijftien incidenten werden gemeld. Tot en met mei 2017 noteerde de ILT 33 meldingen. Vaak gaat het om piloten die een drone in de buurt van hun cockpit zagen, doordat de drone vloog op een hoogte of plaats waar dat niet mag. Dat leidde twee keer bijna tot een botsing. De inspectie noteerde verder berichten over drones die uit het zicht vliegen en kwijtraken of een accu die in brand vliegt in de broekzak van een ‘dronevlieger’.

Cijfers over het aantal Nederlanders dat een drone heeft, heeft de ILT niet.