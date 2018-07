Milkshake; het roze festivalparadijs waar extravagant gewoontjes is

Bezoekers tijdens het Milkshake Festival op het Westergasterrein in Amsterdam. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Elk weekend wordt er in ons land (of net daarbuiten) wel een festival georganiseerd: van hardcore tot klassiek, van reggae tot house, van Amsterdam tot Tiel. De Telegraaf neemt deze zomer een kijkje bij de verschillende dansparadijsjes. Je leest erover in deze blog, met deze week: Milkshake.