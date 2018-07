Onverteerbaar rapport voor nabestaanden MH370: ’Mysterie blijft’

Brokstukken van het toestel spoelden aan langs de Oost-Afrikaanse kust. Ⓒ REUTERS

KUALA LUMPUR - Voor nabestaanden van de 239 passagiers en bemanningsleden van de Maleisische vlucht MH370 is het ’eindrapport’ over de mysterieuze verdwijning erg zuur. Zij weten ruim vier jaar nadat de Boeing 777 spoorloos verdween, nog steeds niet wat er met hun dierbaren is gebeurd. Er was één Nederlandse aan boord.